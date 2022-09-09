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اقتصاد

"سومو" العراقية: تلقينا طلبات لزيادة الكميات المصدرة من النفط لآسيا
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 13:03 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 13:40 GMT

"سومو" العراقية: تلقينا طلبات لزيادة الكميات المصدرة من النفط لآسيا

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة، نقلا عن رئيس شركة تسويق النفط "سومو"، علاء الياسري، إن العراق تلقى طلبات لزيادة كميات النفط الخام التي يصدرها إلى

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المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة، نقلا عن رئيس شركة تسويق النفط ”سومو“، علاء الياسري، إن العراق تلقى طلبات لزيادة كميات النفط الخام التي يصدرها إلى آسيا.

وأضاف الياسري، أن ”الصين والهند لن تتنازلا عن النفط الخام العراقي حتى في حالة توفر النفط الروسي بخصم“، مبينا أن بلاده تصدر كل الكميات الفائضة والمتاحة للتصدير.

وقال الياسري: ”العراق لمدة ثلاث سنوات هو المورد الأول للخام في الهند والصين“. وتابع: ”أما الآن فيقال إن هذه السنة سيكون المنافس للعراق، روسيا في هذا السوق، لكن لا يزال العراق أكبر الموردين للسوق“، وفق تعبيره.

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