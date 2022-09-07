وزير: نيجيريا سترسل المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول الشتاء

قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، اليوم الأربعاء، إن نيجيريا سيكون بمقدورها إرسال المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول الشتاء القادم.

وبينما تبحث أوروبا عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز الروسي، قال سيلفا إن مشكلات الأمن تؤجل تسليمات المزيد من الغاز في الوقت الحالي، لكن نيجيريا ستبني خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري عبر الجزائر إلى أوروبا.

ومتحدثا في مؤتمر جازتيك في ميلانو، قال سيلفا إن نيجيريا ستتخذ قريبا القرار النهائي بشأن الاستثمار لبناء البنية التحتية، مضيفا أن المشروع من المرجح أن يتكلف أكثر من عشرة مليارات دولار.

وقال إن مجموعة إيني الإيطالية للطاقة قد تشارك في المشروع مع شركتي النفط المملوكتين للدولة في نيجيريا والجزائر. ولم يذكر تفاصيل.

ومضى قائلا: ”مرحبا بكل من يريد المشاركة.“