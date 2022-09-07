أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر بفعل مخاوف الركود

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية خلال التعاملات، الأربعاء، وتحولت للهبوط لتخسر أكثر من 3 دولارات إلى أدنى مستوى لها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا.

يأتي ذلك، بفعل مخاوف حيال الطلب يغذيها ركود تلوح نذره وبيانات تجارية ضعيفة من الصين.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3.40، أو 3.66%، إلى 89.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1338 بتوقيت غرينتش، لتلامس أضعف مستوى لها منذ الثالث من شباط/ فبراير، ولتنزل عن مستوى 90 دورلارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثامن من شباط/ فبراير.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.42 دولار، أو 3.94%، إلى 83.46 دولار للبرميل لتصل لأدنى مستوى منذ الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير.

والثلاثاء، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي في البلاد تراجعت بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي، في الثاني من أيلول/ سبتمبر.

وانخفض المخزون إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1984.