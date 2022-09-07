مقترح أوروبي لتحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، على الدول الأعضاء في الكتلة، الموافقة على تحديد سقف على أسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت فون دير لايين لصحافيين ”الهدف هنا واضح جدًا. علينا قطع مداخيل روسيا التي يستخدمها بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا“.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفًا للأسعار.

واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون ”حماقة“.

وأضاف ”لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا (الاقتصادية) في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء“.