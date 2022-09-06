صحيفة: 48 مليار دولار كلفة خطة تراس لوقف زيادة فواتير الطاقة ببريطانيا

ذكرت صحيفة بريطانية، أن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس ستعلن إجراءات لتحديد سقف لفواتير الطاقة المرتفعة لمساعدة الأسر البريطانية.

وذكرت صحيفة ”صن“، أن الخطة المزمعة، ”يمكن أن تكلف دافعي الضرائب ما يقارب 40 مليار جنيه إسترليني أي نحو 48 مليار دولار“.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة قولها، إن ”أول مهمة رئيسية لتراس التي سيتم تعيينها من قبل الملكة اليزابيث الثانية الثلاثاء، ستكون تخفيف التكاليف الباهظة لفواتير الطاقة المتزايدة للمنازل والشركات المتعثرة“.

وأبلغت المصادر الصحيفة، أنه ”سيتم تحديد سقف الفواتير لمدة 4 أشهر على الأقل، وأنه من المرجح أن تظل الفواتير مجمدة عند 1971 جنيها (2350 دولارا) حتى شهر كانون الثاني/ يناير على الأقل للاستخدام المنزلي مع مساعدة الشركات أيضًا“.

وقالت الصحيفة: ”سيتم تحديد سعر بيع الطاقة من قبل المنتجين لمزودي الطاقة مع تشريع للتأكد من أن فواتير العملاء ستكن بسعر منخفض“.

وأشارت إلى أن وزارة الخزانة والصناعة ستسدد الفواتير بكاملها للشركات المزودة.

وأضافت الصحيفة: ”من المتوقع أن تكلف هذه الخطة دافعي الضرائب البريطانيين ما لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني، فيما يؤكد خبراء أن الخطة ستساعد في تقليل التضخم“.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها، إن الأموال ستأتي جزئيًا من صندوق يتم تمويله من البنوك لكنه مدعوما من الخزانة.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية: ”نتحرك بسرعة لدعم الجمهور بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة. كان الرؤساء التنفيذيون لشركات الطاقة واضحين في أنهم يفهمون حجم التحدي والحاجة إلى أداء دورهم لضمان نجاح التدخل الحكومي المخطط له“.

بدوره قال عضو البرلمان عن حزب المحافظين السير إيان دنكان سميث: ”سنضطر إلى الحصول على حزمة كبيرة، وليس هناك وقت لنقدم خطة صغيرة. نحن بحاجة إلى القيام بشيء كبير يشارك فيه الجميع لإنجاح الخطة، أعتقد أنها (تراس) ستفعل شيئًا كبيرًا وجريئًا وسيجلب المال للجميع“.

وكشفت الصحيفة، أنه كان في البداية هناك خيار آخر يتمثل في قيام البنوك بتمويل الحزمة مع قيام المستهلكين بتسديد للأموال على مدى فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عامًا.

واضطربت أسعار الطاقة في العالم، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في شباط/ فبراير الماضي.

وكانت ليز تراس، أكدت الأحد الماضي، أنها ستشرع في اتخاذ ”إجراءات فورية“ لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة إمدادات الطاقة، إذا عُينت رئيسة لوزراء بريطانيا، وهو ما تم فعلا.

ونقلت صحيفة ”صنداي تليغراف“ عن تراس ”تعهدها بأن تتحلى بالجرأة في معالجة الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من تضخم يتجاوز 10% ويواجه ركودا“.

وقالت تراس إنها ”تدرك مدى صعوبة أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للجميع“، مضيفة أنها ستتخذ ”إجراءات حاسمة لضمان تمكن الأسر والشركات من اجتياز هذا الشتاء والشتاء التالي“.

وأضافت: ”أخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتي الجديدة لتحديد إجراءاتنا الفورية بشأن فواتير الطاقة وإمدادات الطاقة“.