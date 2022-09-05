بعد انقطاع بسبب عطل فني.. الكهرباء تعود لجميع المناطق المتأثرة في مسقط

قالت وكالة الأنباء العمانية الإثنين، إن التيار الكهربائي قد عاد لكل المناطق التي تأثرت بالانقطاع نتيجة عطل فني بسبب الأحمال، في العاصمة مسقط.

وأعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة بحسب الوكالة، عن بدء العودة التدريجية لأجزاء كبيرة من التيار الكهربائي للشبكة الرئيسية، مشيرة إلى أن العمل مستمر لرجع التيار الكهربائي لباقي المناطق المتأثرة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية أثناء عملية رجع التيار.

وأضافت الهيئة أن شركات الكهرباء تعمل حاليًّا على ربط الأحمال الكهربائية بشكل تدريجي، الذي قد يتطلب مزيدًا من الوقت.

وجرى استكمال رجع الخدمة إلى باقي المناطق المتأثرة تباعًا، في كل من محافظة مسقط /أجزاء من الموالح، غلا، المسفاة، مرتفعات غلا، مدينة السلطان قابوس، المعبيلة، سور آل حديد، الخوض، العذيبة، مرتفعات المطار، الرسيل / ومحافظة الداخلية /ولايات نزوى وأدم وإزكي بنسبة 100 بالمائة وأجزاء من ولاية بهلاء/ ومحافظة جنوب الباطنة / ولايتي نخل وبركاء بنسبة 100 بالمائة وأجزاء من ولاية الرستاق/ ومحافظة شمال الشرقية / ولاية سناو بنسبة 100 بالمائة ونيابة سمد الشأن بنسبة 100 بالمائة، ويجري استكمال رجع الخدمة إلى باقي المناطق المتأثرة تباعًا.

وأوضحت الهيئة أن الانقطاع بدأ نتيجة عطل فني في خطوط نقل الكهرباء جهد (400) كيلو فولت (الخط الرئيسي والخط الاحتياطي) التي تربط بين محطتي عبري ونهيدة الرئيستين، وأدى ذلك إلى انقطاعات متتالية في أجزاء واسعة من شبكة نقل الكهرباء ومحطات التوليد.

وأشارت مجموعة نماء إلى أن العمل جارٍ لاستكمال رجع الخدمة إلى باقي المناطق المتأثرة.

من جهته أكد مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة، أنّ المؤسسات الصحية في المحافظات المتأثرة بانقطاع الكهرباء لم تتأثر، وتعمل بكفاءتها الاعتيادية لوجود المولّدات الاحتياطية.

وقال الدكتور راشد بن حمد البادي مدير المركز، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: ”إنه تم تفعيل اللجان الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة والكوارث الصحية في المحافظات؛ للتأكّد من استدامة الخدمات الصحية“.