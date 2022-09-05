روسيا تتوقع إيرادات مليارية بسبب ارتفاع أسعار النفط

قالت وزارة المالية الروسية الاثنين إنها تتوقع إيرادات إضافية للميزانية قدرها 403.4 مليار روبل (6.65 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت أنها لا تخطط لاستخدام الإيرادات الفائضة في الميزانية لشراء نقد أجنبي أو ذهب في السوق، لأن مثل هذه المشتريات في ظل قاعدة الميزانية جرى تعليقها أوائل 2022 .

وتدرس روسيا شراء عملات دول ”صديقة“ مثل الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها في الصندوق الوطني للثروة بعد أن فقدت القدرة على شراء الدولارات أو اليوروات بموجب قاعدة الميزانية بسبب العقوبات الغربية.

ووافقت ”أوبك+“ على خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر؛ سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، ودعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وقال المندوبون، إن المجموعة ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، الشهر المقبل؛ لتعيد الإمدادات إلى مستويات أغسطس.

ويأتي اجتماع أوبك+ الإثنين على خلفية معقدة من بينها احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق إذا نجحت إيران في إحياء اتفاق عام 2015 النووي مع القوى العالمية.

ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات العالمية، وهو ما يساوي 1% من الطلب العالمي، في حالة تخفيف العقوبات على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.

ومن ناحية أخرى قالت روسيا إنها ستوقف الإمدادات للدول التي تدعم فكرة وضع حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة الروسية في خضم الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا.

كما واصلت روسيا خفض شحنات الغاز إلى أوروبا؛ مما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.