"غازبروم": محطة بورتوفايا لم تعد مستوفية لشروط السلامة

أعلن عملاق الغاز الروسي ”غازبروم“، الاثنين، أنه تلقى تحذيرا رسميا من منظمين روس بأن محطة الضغط المتوقفة عن العمل في بورتوفايا، التي من المفترض أن تدفع الغاز باتجاه ألمانيا من خلال خط الأنابيب نورد ستريم 1، لم تعد مستوفية لمتطلبات السلامة.

وكانت الشركة الروسية قالت، الجمعة، إنها رصدت تسربا لزيت المحرك في التوربين الوحيد الذي ما زال يعمل في بورتوفايا، وستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لحين إصلاحه.

ونسبت غازبروم إلى سيمنس إنريجي، التي قامت بأعمال صيانة في توربينات نورد ستريم 1، قولها إن ”أسباب تسرب الزيت لا يمكن إزالتها إلا بواسطة شركة إصلاح متخصصة“.

وقالت ”غازبروم“ إن ”بورتوفايا الآن منشأة إنتاج محفوفة بمخاطر وقد لا يمكن مواصلة تشغيلها بشكل قانوني“.

وكرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف موقف موسكو القائل بأن مشكلات توريد الغاز من روسيا هي فقط نتيجة للعقوبات الغربية.

وتتهم أوروبا روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح للانتقام من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.