ماكرون يؤيد وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن فرنسا تؤيد وضع سقف لأسعار الغاز الروسي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي: ”إذا كان للمفوضية (الأوروبية) أن تقترح وضع سقف لسعر الغاز الذي يجري شراؤه عبر خطوط أنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستساند مثل هذا الإجراء الذي سيكون متسقا مع سياسة العقوبات وتخفيض الأسعار“.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم إن سقفا لأسعار الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب سيكون جزءا من مقترحاتها.

وكانت وثيقة اطلعت عليها ”رويترز“، قد أشار إلى أنه من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة، بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في الـ9 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت روسيا، إيقاف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر ”التيار الشمالي 1“ إلى أجل غير مسمى، حسب ما ذكرت وكالة ”سبوتنيك“ في حينها.