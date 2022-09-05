ارتفاع أسعار النفط مع موافقة "أوبك+" على خفض الإنتاج

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط حوالي 4% خلال التعاملات، اليوم الإثنين، موسعة مكاسبها بينما اتفق أعضاء مجموعة ”أوبك+“ على خفض صغير في إنتاج الخام لتعزيز الأسعار.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، 3.53 دولار إلى 96.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.30 دولار إلى 90.20 دولار للبرميل. والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم في عطلة عامة.

وقالت ”أوبك+“ إنها ستخفض إنتاج النفط لشهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، بمقدار 100 ألف برميل يوميا، أو 0.1% فقط من الطلب العالمي، واتفقت أيضا على أنها قد تجتمع في أي وقت لتعديل الإنتاج قبل اجتماعها المقرر في الخامس من الشهر القادم.

وجاء قرار ”أوبك+“ خلال اجتماعها في وقت مُبكر من اليوم الإثنين، على خلفية معقدة من بينها احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق إذا نجحت إيران في إحياء اتفاق عام 2015 النووي مع القوى العالمية.