الكرملين: وقف إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" سببه العقوبات الغربية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد الكرملين اليوم الاثنين، أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط ”نورد ستريم“ الإستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية، لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن ”مشاكل ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل“، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط ”نورد ستريم“ الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز.

ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر/ أيلول لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت روسيا يوم الجمعة، إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ”التيار الشمالي 1“ إلى أجل غير مسمى، حسب ما ذكرت وكالة ”سبوتنيك“.

وفي اليوم ذاته، قال نائب رئيس مجلس الأمن والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وكتب ميدفيديف على تطبيق تيليغرام ”ببساطة، لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا“، ردا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي.