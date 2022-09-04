وزراء الطاقة الأوروبيون يعتزمون تحديد سقف سعري للغاز

قالت رويترز إن وثيقة اطلعت عليها الوكالة، أظهرت أنه من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.

ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر/ أيلول لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت روسيا، الجمعة، إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ”التيار الشمالي 1“ إلى أجل غير مسمى، حسب ما ذكرت وكالة ”سبوتنيك“.

وفي اليوم ذاته، قال نائب رئيس مجلس الأمن والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وكتب ميدفيديف على تطبيق تيليغرام: ”ببساطة، لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا“، ردا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي.

وجاءت تصريحات مدفيديف ردا على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت إنها ترى أنه من الممكن في الوقت الحالي فرض حد أقصى لسعر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.