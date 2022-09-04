"وول ستريت جورنال": روسيا تعارض خطط "أوبك+" لخفض الإنتاج

نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا أبدت معارضة لخفض إنتاج النفط في الوقت الحالي، وإن من المرجح أن تُبقي أوبك وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم ”أوبك+“، على مستوى إنتاجها عندما تجتمع، غدا الإثنين.

ومن المقرر أن يجتمع تكتل ”أوبك+“ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، في الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري؛ على خلفية تراجع متوقع في الطلب، على الرغم من أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة.

وقالت ثلاثة مصادر من ”أوبك+“، إن المنظمة ستُبقي على حصص إنتاجها من النفط ثابتة على الأرجح في أكتوبر/ تشرين الأول في اجتماع يوم الإثنين، على الرغم من أن مصادر لا تستبعد تخفيض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت من مستويات مرتفعة للغاية هذا العام.

وعدلت ”أوبك+“، الأسبوع الماضي، توقعاتها للسوق للعام الجاري، وتتوقع الآن أن يقل الطلب عن الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا، في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 500 ألف.

وتتوقع ”أوبك+“ عجزا في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا.