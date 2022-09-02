غازبروم تعلن إيقافا كاملا لإمدادات الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ”التيار الشمالي 1“ إلى أجل غير مسمى، بحسب ما ذكرت وكالة ”سبوتنيك“.

وكانت الشركة المملوكة للدولة قالت في وقت سابق إن الإمدادات ستظل متوقفة حتى يوم السبت بعد اكتشاف تسرب، لكنها أكدت اليوم أن خط الأنابيب لن يُستأنف حتى يتم تنفيذ الإصلاحات بالكامل.

وقالت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنها حددت ”أعطال“ في توربين رئيسي على طول خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي من غرب روسيا إلى ألمانيا وأن خط الأنابيب لن يعمل ما لم يتم القضاء عليها.

ويوم الأربعاء الماضي، أوقفت غازبروم تمامًا تدفق الغاز عبر نورد ستريم 1 ، تماشيًا مع إعلان سابق ، مضيفة أن التوقف سيستمر لمدة ثلاثة أيام. وكان من المقرر استئناف التدفقات بعد منتصف ليل السبت بقليل.

وقالت الشركة إن العمل كان ضروريًا في التوربين الوحيد المتبقي الذي يعمل في محطة ضاغط بورتوفايا في الطرف الروسي من خط الأنابيب ، لكن المسؤولين الألمان شككوا في هذا التفسير.“.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال نائب رئيس مجلس الأمن والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وكتب ميدفيديف على تطبيق تيليغرام: ”ببساطة، لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا“، ردا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي.

وجاءت تصريحات مدفيديف ردا على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت إنها ترى أنه من الممكن في الوقت الحالي فرض حد أقصى لسعر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.