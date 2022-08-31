أسعار النفط تهبط مجددا متضررة من مخاوف حيال الطلب

واصلت أسعار النفط الهبوط، اليوم الأربعاء، مدفوعة بمخاوف بأن الاقتصاد العالمي سيواصل التباطؤ مع فرض قيود جديدة لكبح الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول، التي ينقضي تداولها اليوم، جلسة التداول منخفضة 2.82 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 96.49 دولار للبرميل. وهبطت عقود نوفمبر/تشرين الثاني الأكثر نشاطا 2.20 دولار إلى 95.64 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.09 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 89.55 دولار للبرميل، وواصل نشاط المصانع في الصين التراجع في أغسطس/آب؛ بسبب الإصابات الجديدة بكوفيد-19، وأسوأ موجة حارة في عقود، وأزمة سوق العقارات، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيجد صعوبة في الحفاظ على قوته الدافعة.

في السياق، قالت اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة ”أوبك+“ عقب اجتماعها الأربعاء، إنها تتوقع الآن فائضا في سوق النفط هذا العام قدره 400 ألف برميل يوميا، وهو أصغر بكثير من تقديراتها قبيل الاجتماع البالغة 900 ألف برميل يوميا، لكنه مرتفع 100 ألف برميل عن توقعاتها قبل شهر.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون البنزين 1.2 مليون برميل.