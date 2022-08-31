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اقتصاد

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الركود
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 10:09 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 10:45 GMT

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الركود

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين من ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمال أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي

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المصدر: رويترز

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين من ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمال أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي وباء ”كوفيد-19“ في الصين.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.34 دولار، أو 1.46%، عند 90.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0833 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 1.79 دولار عند 97.52 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار، يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 1.40 دولار، أو 1.43%، عند 96.44 دولار للبرميل.

وقال المحلل في ”بي.في.إم أويل أسوشيتس“ تاماس فارجا: ”أحدث دلائل على تعثر النمو هي انكماش نشاط المصانع الصينية في أغسطس/آب، وتوسع قطاع الخدمات في البلاد بوتيرة أقل من المتوقع“.

وتابع: ”بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بأن كلا من مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي سيرفعان أسعار الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل، ربما بنسبة تصل إلى 0.75%، وكل ذلك يجعل المستثمرين في الأسهم يسعون للخروج، وتحذو أسعار النفط الحذو نفسه في الوقت الحالي على الأقل“.

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