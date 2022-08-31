وقف جديد للغاز الروسي يضيق الخناق على الطاقة في أوروبا

أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيس إلى أوروبا اليوم الأربعاء؛ ما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة.

يأتي انقطاع التدفقات عبر ”نورد ستريم 1“ من أجل الصيانة وهذا يعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا بين الساعة الـ0100 بتوقيت غرينتش يوم الـ31 من أغسطس وحتى الـ0100 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من سبتمبر/ أيلول، وفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم.

وأظهرت البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للجهة المشغلة لخط الأنابيب انخفاض التدفقات إلى الصفر بين الـ0200 والـ0300 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة ”كسلاح حرب“. وتنفي موسكو ذلك.

ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400% منذ أغسطس/ آب العام الماضي؛ ما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.

وعلى عكس صيانة استمرت عشرة أيام لخط الأنابيب الشهر الماضي، تم الإعلان عن الصيانة الجديدة قبل أقل من أسبوعين فقط.

وخفضت موسكو بالفعل الإمدادات عبر نورد ستريم 1 إلى 40% من قدرته الاستيعابية في يونيو/ حزيران وإلى 20% في يوليو/ تموز، وتلقِي باللوم على مشاكل الصيانة والعقوبات التي تقول إنها تمنع إعادة معدات وتركيبها.

وقالت ”جازبروم“ إن الإغلاق الجديد ضروري لإجراء صيانة للضاغط الوحيد المتبقي لخط الأنابيب.

وقطعت روسيا الإمدادات عن بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا تماما، وقلصت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ إطلاق ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.