"غازبروم" الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى فرنسا اعتبارا من الخميس

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة غازبروم الروسية الثلاثاء، أنها ستعلق بالكامل شحناتها من الغاز لمجموعة ”إنجي ”الفرنسية اعتبارا من الخميس، كون الأخيرة لم تسدد كامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في تموز/يوليو.

وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته مساء الثلاثاء على حسابها على تلغرام إن ”غازبروم إكسبورت أبلغت إنجي بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر 2022 الى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات“.

وبموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية آذار/مارس، أوضحت غازبروم أنه ”يمنع تسليم كميات إضافية من الغاز الطبيعي لشارٍ أجنبي إذا لم يسدد هذا الشاري الثمن كاملا ضمن المهلة المحددة في العقد“.

وأكدت غازبروم أنها لم تتلق حتى مساء الثلاثاء كامل المبالغ المستحقة لشحنات تموز/يوليو.

وصباح الثلاثاء، أعلنت إنجي أنها تبلغت من غازبروم بتقليص إضافي وفوري لشحناتها من الغاز ”بسبب خلاف بين الأطراف حول تنفيذ العقود“.

وذكّرت المجموعة بأنها سبق أن اتخذت إجراءات للتمكن من تزويد زبائنها حتى في حال توقف شحنات غازبروم.

وتراجعت شحنات الغاز الروسي للمجموعة الفرنسية في شكل ملحوظ منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا.

وردا على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا، عمدت روسيا مرارا الى تقليص شحناتها من الغاز لأوروبا.