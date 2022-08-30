"غازبروم" ستوقف تدفقات الغاز في "نورد ستريم 1" لـ3 أيام

أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرجر، أن عملاق الغاز الروسي غازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا؛ للصيانة لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات سيبدأ الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش في 31 أغسطس/ آب ويستمر حتى الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش في الثالث من سبتمبر/ أيلول.

وخفضت شركة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، تدفقات الغاز بالفعل عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا إلى 20 في المئة من قدرته الاستيعابية؛ بسبب ما قالت إنها مشاكل في المعدات.

وانخفضت أيضا تدفقات الغاز من خلال خطوط أنابيب أخرى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وظلت التدفقات عبر نورد ستريم 1 مستقرة، اليوم الثلاثاء، عند حوالي 20 بالمئة من قدرته الاستيعابية.