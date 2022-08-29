النفط يقفز أكثر من 2% بدعم من خفض محتمل في إمدادات "أوبك+"

قفزت أسعار النفط أكثر من 2% خلال التعاملات، اليوم الاثنين، موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي، إذ ساعدت تخفيفات إنتاجية محتملة من ”أوبك+“ واشتباكات مسلحة في ليبيا في التغطية على قوة الدولار الأمريكي وتوقعات قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

وأثارت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، الأسبوع الماضي احتمال تخفيفات إنتاجية قالت مصادر إنها قد تتزامن مع زيادة في الإمدادات من إيران إذا توصلت طهران إلى اتفاق نووي مع الغرب.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 2.6% إلى 103.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، معززة مكاسبها من الأسبوع الماضي البالغة 4.4%.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.8% إلى 95.72 دولار للبرميل بعد صعودها 2.5% الأسبوع الماضي.

وفي وقت مُبكر من اليوم الإثنين، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، حيث ساعدت توقعات بأن ”أوبك“ ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.