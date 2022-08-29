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اقتصاد

طالبان تقترب من إبرام عقد لشراء البنزين من روسيا
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 14:18 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 14:35 GMT

طالبان تقترب من إبرام عقد لشراء البنزين من روسيا

قال مسؤولون في وزارة التجارة الأفغانية، إن حكومة حركة طالبان في المراحل الأخيرة من محادثات في موسكو حول شروط عقد لشراء البنزين من روسيا. وأكد حبيب الرحمن حبيب،

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون في وزارة التجارة الأفغانية، إن حكومة حركة طالبان في المراحل الأخيرة من محادثات في موسكو حول شروط عقد لشراء البنزين من روسيا.

وأكد حبيب الرحمن حبيب، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الأفغانية، أن ”وفدا رسميا برئاسة وزارة التجارة يزور العاصمة الروسية ويضع اللمسات الأخيرة على عقود توريد القمح والغاز والنفط“.

وقال في رسالة لرويترز، إنهم ”يُجرون مفاوضات مع الجانب الروسي“، مضيفا أنهم سيُرسلون التفاصيل بمجرد استكمال العقود.

وأبلغ مصدر في مكتب وزير التجارة والصناعة، رويترز، بأن مسؤولين فنيين من الوزارة ومن وزارة المالية ظلوا في موسكو للعمل على إتمام هذه العقود بعد زيارة لوفد وزاري هذا الشهر.

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