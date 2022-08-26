عُمان تعلن تأييدها موقف السعودية بشأن خفض إنتاج النفط

ذكرت وزارة النفط العمانية في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة أن السلطنة تدعم جهود تحالف أوبك+ في الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية في وجه التقلبات والتحديات.

وكانت السعودية أكبر منتج في أوبك، قد أشارت يوم الإثنين، إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج؛ لتحقيق التوازن في سوق النفط، التي وصفتها بأنها تعاني من ”انفصام“.

ونقلت وكالة ”رويترز“، الجمعة، عن مصدر مطلع قوله، إن الإمارات ”تتفق مع تفكير السعودية“ بشأن أسواق النفط و ”تدعم تصريحاتها الأخيرة“.

وقالت السعودية، زعيمة أوبك +، الاثنين، إن المنظمة تقف على أهبة الاستعداد لخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في أسعار النفط، الذي يرجع إلى ضعف سيولة سوق العقود الآجلة ومخاوف الاقتصاد الكلي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله لبلومبرغ إن أوبك+ لديها الوسائل والمرونة للتعامل مع التحديات.

وأضاف وزير الطاقة السعودي ”أن مجموعة أوبك+ أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، ومن بين هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك+ مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021“.

وقال إن ”سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة“.

وتابع أن ”تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية، وأن لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى والسلع الأخرى، لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق“، مؤكدا أن أوبك+ ستعمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022 أكثر فعالية.

وأشار إلى أن ”هذه الحلقة تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات“.