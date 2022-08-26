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اقتصاد

رويترز: الإمارات تدعم موقف السعودية بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2022 7:48 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 8:50 GMT

رويترز: الإمارات تدعم موقف السعودية بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع قوله، إن الإمارات "تتفق مع تفكير السعودية" بشأن أسواق النفط و "تدعم تصريحاتها الأخيرة". وأشارت المملكة، أكبر

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المصدر: رويترز

نقلت وكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع قوله، إن الإمارات ”تتفق مع تفكير السعودية“ بشأن أسواق النفط و ”تدعم تصريحاتها الأخيرة“.

وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، يوم الإثنين، إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج؛ لتحقيق التوازن في سوق النفط، التي وصفتها بأنها تعاني من ”انفصام“.

 

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