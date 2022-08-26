تاريخ النشر:
26 أغسطس 2022 7:48 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 8:50 GMT
رويترز: الإمارات تدعم موقف السعودية بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع قوله، إن الإمارات "تتفق مع تفكير السعودية" بشأن أسواق النفط و "تدعم تصريحاتها الأخيرة". وأشارت المملكة، أكبر
نقلت وكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع قوله، إن الإمارات ”تتفق مع تفكير السعودية“ بشأن أسواق النفط و ”تدعم تصريحاتها الأخيرة“.
وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، يوم الإثنين، إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج؛ لتحقيق التوازن في سوق النفط، التي وصفتها بأنها تعاني من ”انفصام“.