رويترز: الإمارات تدعم موقف السعودية بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط

نقلت وكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع قوله، إن الإمارات ”تتفق مع تفكير السعودية“ بشأن أسواق النفط و ”تدعم تصريحاتها الأخيرة“.

وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، يوم الإثنين، إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج؛ لتحقيق التوازن في سوق النفط، التي وصفتها بأنها تعاني من ”انفصام“.