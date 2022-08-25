مصر تُسند لشركتي "إيجاس" و "إيني" الإيطالية التنقيب عن الغاز في العريش البحرية

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، بشكل مبدئي، على إسناد منطقة شمال شرق العريش البحرية، إلى كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس“، وشركة ”إيني“ الإيطالية؛ للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في المنطقة.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة المصرية، ”سيُقام المشروع في إطار التوجه نحو تعجيل العمليات الاستكشافية في منطقة شمال شرق العريش البحرية“.

وبحسب البيان، ”يأتي القرار في ضوء توجه الدولة المصرية نحو زيادة الكميات المُنتجة من الغاز خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على ثبات منحنى الإنتاج، ما يسهم بشكل كبير في المحافظة على مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط، والاستمرارية في تصدير الغاز لتعظيم العائد الاقتصادي“.

ووقعت مصر اتفاقية مع شركة ”إيني“ الإيطالية، في أبريل/ نيسان الماضي، لزيادة معدلات إنتاج الغاز محليًا على المدى القصير، وتوفير شحنات من الغاز المسال للتصدير من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا.

ووفق بيان حكومي حينها، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة ”إيني“، اتفاقية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك.

كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف في مصر، خاصة في مناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية، من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية، والمناطق التي حصلت عليها مؤخرًا.

ويعد امتياز شمال العريش البحري، منطقة امتياز للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية جنوب شرق البحر المتوسط، حيث تصل مساحتها 2980 كم2.