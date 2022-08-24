الكويت تزيد إنتاج النفط إلى 2.811 مليون برميل يوميا

قال وزير النفط الكويتي اليوم الأربعاء إن بلاده زادت إنتاج النفط الخام ليصل إلى 2.811 مليون برميل يوميا بما يتماشى مع اتفاقية أوبك+، مشددا على دعم الكويت للجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق من خلال أوبك+.

وقال الوزير محمد الفارس إن زيادة الإنتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.

وأضاف أن نقص الاستثمار على مدى سنوات أدى إلى أن تكون طاقة الإنتاج الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم ”مما أوجد تقلبات كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل“.

وأكد أن الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق لا سيما من خلال أوبك+.

وقال إن تحالف أوبك+ نجح منذ عام 2020 في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق.