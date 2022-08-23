أنباء عن خفض إنتاج "أوبك +" تصعد بأسعار النفط 3 دولارات

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل خلال التعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن طرحت السعودية فكرة تخفيضات في إنتاج تحالف ”أوبك+“ لدعم الأسعار، ومع احتمال هبوط في مخزونات الخام الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس الاثنين نقلا عن تعليقات أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن ”أوبك+“ لديها السبل للتعامل مع التحديات بما يشمل خفض الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.41 دولار، أو 3.5 %، إلى 99.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.74 دولار، أو 4.1 %، إلى 94.10 دولار للبرميل.