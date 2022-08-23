أسعار النفط ترتفع بعد إعلان السعودية أن أوبك قد تخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن حذرت السعودية من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في العقود الآجلة للنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 96.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين عندما هبطت بأكثر من أربعة دولارات قبل تقليص الخسائر لتقترب من الاستقرار.

وارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا إلى 90.73 دولار للبرميل.

وتراجع برنت 12 في المئة والخام الأمريكي ثمانية في المئة هذا الشهر.

وكانت السعودية، زعيمة أوبك، قالت أمس الاثنين إن المنظمة تقف على أهبة الاستعداد لخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في أسعار النفط، الذي يرجع إلى ضعف سيولة سوق العقود الآجلة ومخاوف الاقتصاد الكلي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله لبلومبرغ إن أوبك+ لديها الوسائل والمرونة للتعامل مع التحديات.

في غضون ذلك، تواجه أوروبا اضطرابا جديدا في إمدادات الطاقة بسبب الأضرار التي لحقت بنظام خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من قازاخستان عبر روسيا، مما يزيد المخاوف من انخفاض إمدادات الغاز.

ومما حد من مكاسب الأسعار، اتهمت إيران الولايات المتحدة يوم الاثنين بالمماطلة في جهود إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، وهي تهمة نفتها واشنطن.