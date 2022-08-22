خبراء: مصر تخطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر

تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع 8 شركات عالمية وعربية لإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في محاولة لتوجيهه إلى محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، كبديل للغاز الطبيعي.

وتستهدف القاهرة من خلال هذه الخطوات إلى جانب إجراءات أخرى، تحقيق فائض بنسبة 15٪ من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام، بحسب رئيس الحكومة مصطفي مدبولي.

ووفق معطيات رسمية، تستخدم محطات الكهرباء نحو 38 ألف مليون متر مكعب من الغاز سنويا.

ويتوقع مسؤولون مطلعون على مسار المفاوضات، أن يصل إجمالي الاستثمارات المستهدف ضخها لتنفيذ مشروعات المرحلة التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال أربع السنوات المقبلة لنحو 7.4 مليار دولار.

وهذا يتماشى مع إستراتيجية مصر لجذب استثمارات بنحو 40 مليار دولار بعد استضافتها لقمة المناخ ”كوب 27“ في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

مواكبة التحولات

بدوره قال رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في مصر محمد حلمي، إن ”العالم يتجه نحو الطاقة النظيفة خلال الفترة الحالية لتقليل انبعاثات الكربون للحفاظ على المناخ، ومصر تسير جنبًا إلى جنب معهم في هذا الاتجاه“.

وأضاف حلمي في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”التوسعات التي نفذتها مصر في قطاع محطات الطاقة الشمسية خلال السنوات الماضية، ربما تكون عاملا مغريا أمام مستثمري الهيدروجين الأخضر، لانخفاض سعر الطاقة المستخرجة منها مقارنة بالمصادر الأخرى“. مؤكدا أن ”مصر حديثة العهد بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهذا الأمر يتطلب منح حوافز استثمارية مشجعة لجذب كبرى الشركات العاملة فى القطاع لإقامة مشروعات في القاهرة“.

وتابع حلمي ”مصر تتطلع إلى تفعيل أكبر عدد من المشروعات قبل انعقاد قمة المناخ كوب 27، وذلك بغرض تأكيدها التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوقيع مزيد من الشراكات مع دول أوروبية وعربية“.

وحول اعتماد الدول على الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقة خلال السنوات المقبلة، قال إن ”العالم يتنافس على إنشاء موانئ لتخزين الهيدروجين، بجانب البحث عن مصدر طاقة منخفض التكلفة، وفي حال التغلب على تلك التحديات يصبح الهيدروجين أحد مصادر الطاقة الرئيسة“.

النقد الأجنبي

وفى السياق ذاته، قال رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال محمد سعد الدين، إن ”جميع محطات الكهرباء في مصر تعتمد على الغاز الطبيعي والديزل في عملية التشغيل، وهذا الأمر يضيع فرصا تصديرية مضمونة تعتبر موردًا رئيسًا للعملة الصعبة“.

وحول اختيار مصر هذا التوقيت للترويج لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، اعتبر سعد الدين في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”هذا يرجع إلى أمرين الأول استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27، والأمر الثاني بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسطوع نجم مصر كأحد موردي الغاز إلى دول أوروبا“.

وبحسب مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، بلغت القدرة الإنتاجية لمصر من الغاز الطبيعي 73.4 مليار م3 خلال عام 2021، بينما بلغ إجمالي صادراتها إلى دول أوروبا أكثر من مليوني طن متري من الغاز فى عام 2021، ارتفاعا من 270 ألف طن متري لعام 2020.

وأشار رئيس جمعية مستثمري الغاز، إلى أن ”دول أوروبا تكثف مساعيها للحصول على أكبر كمية من الغاز المسال مع اقتراب فصل الشتاء، ومصر مرشحة لتكون ضمن المصدرين، لذلك عليها أن تعجل بإنتاج الهيدروجين الأخضر لتوريده إلى محطات الكهرباء والمصانع التي تعمل بالغاز“.

وتتوقع وزارة البترول المصرية، ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمسال إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الجاري 2022، وهذا يرجع إلى إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، وفق وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

بدوره رأى الخبير بمجال الطاقة ورئيس غرفة الصناعات البترولية باتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر، أن ”القاهرة تعد المقصد الأول للمستثمرين الراغبين فى الهيدروجين الأخضر بدليل الاستثمارات الأخيرة التي تم ضخها في منطقة قناة السويس“.

وبحسب معطيات رسمية، تستحوذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على 80% من مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، من خلال 7 مشروعات معلنة في الأشهر الـ3 الماضية، بسعة إجمالية بلغت 10.76 غيغاواط.

وأكد أبو بكر، أن تلك المشروعات تعزز من تدفق الدولار إلى مصر في هذا التوقيت، وهذا الأمر يعجل بتوفير ما يقرب من 41 مليار دولار من أجل توجيهها إلى خدمة الدين خلال الأشهر المقبلة.