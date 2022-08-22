تقرير: نفط الشرق الأوسط يواجه منافسة الخامات الأمريكية والبرازيلية في آسيا

أظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ أن سوق الخام الفعلي في آسيا يشهد حالة من الضعف سببها تدفق النفط من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة والبرازيل إلى المنطقة الأكثر استهلاكًا في العالم، وهو ما وصفته الوكالة بأنه يعزز المنافسة بين منتجي النفط في الشرق الأوسط.

فقد تسوّق المشترون في كوريا الجنوبية والهند والصين كميات كبيرة من نفط الولايات المتحدة هذا الشهر – أكثر من 20 مليون برميل – معظمها للوصول في تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا لمتداولين يتعاملون مع هذه الشحنات. وبالإضافة إلى ذلك، تم شراء بعض شحنات النفط الخام من بحر الشمال والبرازيل.

العامل الروسي

ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن أنماط الشراء المتغيرة في شرق آسيا تضيف بُعدًا آخر إلى السوق العالمية المعقدة بالفعل، حيث لا تزال كميات كبيرة من النفط الروسي تتجه إلى الصين والهند بعد غزو أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يتدفق النفط الخام من الولايات المتحدة بوتيرة قياسية، مع تضخم الإمدادات الإجمالية، في حين يستعد الاتحاد الأوروبي لتشديد القيود على التدفقات الروسية.

وأضاف أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس تباع بخصم كبير مقارنة بمؤشر نفط الشرق الأوسط.

الضغط على خامات الشرق الأوسط

وكانت العقود الآجلة لخام برنت – المعيار العالمي – سجلت في أغسطس أدنى مستوى لها في عدة أشهر، حيث قام المتداولون بتقييم توقعات الإمدادات مع اقتراب نهاية العام. وجاء هذا الانخفاض مدفوعا أيضا بالمخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو العالمي.

وأدى التدفق المتزايد للشحنات الطويلة المدى إلى آسيا، والتي تستغرق ضعف الوقت الذي تستغرقه براميل الشرق الأوسط للوصول إلى المشترين، إلى خفض الأقساط الفورية للنفط الخليجي في دورة تداول هذا الشهر، مع ضغط هبوطي إضافي من تراجع شهية المصافي اليابانية.

وأظهرت بيانات جمعتها بلومبيرغ أن علاوة عقود الخام العُماني الآجلة على مقايضات دبي – وهي مقياس القوة أو الضعف في نفط الشرق الأوسط المتجه الى آسيا – تراجعت بأكثر من النصف عن الشهر الماضي.