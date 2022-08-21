ألمانيا تستبعد مواصلة تشغيل المحطات النووية لتوفير الغاز

استبعد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يوم الأحد، تمديد العمر الافتراضي للمفاعلات النووية الثلاثة المتبقية لتوليد الكهرباء في بلاده من أجل توفير الغاز.

وقال هابيك إن ”ذلك لن يوفر سوى 2 % من استهلاك الغاز“.

وأضاف خلال نقاش عام مع المواطنين أن هذه النسبة غير كافية لتبرر تجديد النقاش بشأن الاستغناء عن الطاقة النووية في ظل الإجماع على التخلي عنها.

ومن المقرر أن تغلق محطات الطاقة النووية تلك أبوابها بنهاية العام بموجب تشريع طرحته حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بعد تضرر مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011.

وذكر الوزير الألماني: ”إنه القرار الخاطئ بالنظر إلى الكمية الضئيلة التي سنوفرها“.

وأشار إلى أنه ”منفتح على تمديد العمر الافتراضي لمحطة طاقة نووية في بافاريا إذا أظهر اختبار تحمل ضرورة ذلك لضمان استقرار إمدادات شبكة الكهرباء في الشتاء“.

ومن المقرر أن تصدر نتائج الاختبار في الأسابيع المقبلة.