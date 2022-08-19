بريطانيا.. تحذيرات من "أزمة إنسانية" هذا الشتاء بسبب الطاقة

حذر اتحاد يمثل جهات في قطاع الرعاية الصحية في بريطانيا يوم الجمعة، إن البلاد بصدد مواجهة ”أزمة إنسانية“ هذا الشتاء.

وقال الاتحاد: ”ستجد الأسر محدودة الدخل نفسها أمام خيارات صعبة بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة الطاقة مما قد يتسبب في أمراض بدنية ونفسية خطيرة“.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد رفض مطالبات بتقديم المزيد من الدعم للأسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار وأصر على أن تترك حكومته القرارات المالية الكبرى لرئيس الوزراء القادم الذي سيتولى المنصب في أوائل أيلول/سبتمبر.

وقال ماثيو تيلور الرئيس التنفيذي لاتحاد خدمة الصحة الوطنية الذي يمثل الجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية ”البلاد تواجه أزمة إنسانية“.

وأضاف في بيان: ”قد يواجه كثيرون الخيار المؤلم بين الاستغناء عن بعض الوجبات لتدفئة منازلهم أو الاضطرار للعيش في برودة ورطوبة وأحوال في غاية الصعوبة“.

وأكد أن الموقف قد يتسبب في انتشار الأمراض التنفسية والاعتلالات النفسية والعقلية وتدهور سبل عيش الصغار ويزيد من الضغوط على خدمات الصحة العامة التي تقع بالفعل تحت ضغوط.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية إن الحكومة تساعد الأسر بالفعل من خلال حزمة دعم تتكلف 37 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) كانت قد أعلنت عنها في أيار/مايو، وإنها تعمل أيضا على زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الصحة العامة.