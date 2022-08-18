الأمين العام لـ"أوبك": حريصون على تمديد الاتفاق مع روسيا بعد 2022

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ هيثم الغيص، اليوم الخميس، إن المنظمة حريصة على ضمان بقاء روسيا جزءا من اتفاق تكتل أوبك+ لإنتاج النفط بعد 2022.

وبين الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية، معبراً عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.

وذكر الغيص، الذي تولى منصبه في مطلع أغسطس/ آب الجاري أن الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية، وأن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، مضيفا: ”من المرجح أن يجد الطلب دعما من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر“.

واعتبر الغيص أن قدرة المنظمة على الوفاء بالطلب على النفط ستكون مهمة صعبة دون التصدي لقضية نقص الاستثمارات في القطاع.

وأشار إلى أن ”أوبك“ حريصة على تمديد الاتفاق مع روسيا والمنتجين من خارجها، مضيفا أن ”تعويض الإنتاج الروسي ليس بالأمر السهل“.

وقال الغيص: ”نود تمديد الاتفاق مع روسيا والمنتجين الآخرين من خارج أوبك.. من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتخيل أن الاتفاق لن يستمر“.

وأضاف: ”هذه علاقة طويلة الأمد تشمل أشكالا أوسع وأشمل من الاتصالات والتعاون بين 23 دولة.. إنها لا تتعلق فقط بتنسيق الإنتاج“.