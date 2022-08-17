أسعار النفط ترتفع دولارا بعد انخفاض مخزونات النفط والبنزين الأمريكية

صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الأربعاء لترتفع عن أدنى مستوياتها في ستة أشهر التي سجلتها في اليوم السابق، إذ ذكّر الانخفاض الكبير غير المتوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية المستثمرين بأن الطلب سيظل ثابتا حتى في ظل احتمال ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أو 0.9%، إلى 93.16 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0630 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 85 سنتا، او 1%، إلى 87.38 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود بنحو ثلاثة في المئة أمس الثلاثاء إذ أثارت البيانات الضعيفة لعدد المساكن الجديدة في الولايات المتحدة مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة ”فوجيتومي“ للأوراق المالية المحدودة ”السحب من مخزونات البنزين الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي طمأن المستثمرين بأن الطلب مرن؛ ما أدى إلى عمليات شراء… ومع ذلك، من المتوقع أن تظل سوق النفط تحت ضغط مع تقلبات عالية إلى حد ما بسبب المخاوف من ركود عالمي محتمل“.

وقالت مصادر من السوق مستندة إلى أرقام صادرة من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الوقود والنفط الخام الأمريكي انخفضت الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزون النفط الخام انخفض بنحو 448 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الـ12 من أغسطس/ آب. كما انخفض مخزون البنزين بنحو 4.5 مليون برميل، وتراجع أيضا مخزون نواتج التقطير بنحو 759 ألف برميل.