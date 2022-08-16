العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 7% إلى أعلى مستوى خلال 14 عامًا

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 7% إلى أعلى مستوى خلال 14 عامًا، اليوم الثلاثاء، بدعم من زيادة حادة في الأسعار العالمية للغاز وهبوط في الإنتاج الأمريكي.

وأنهت عقود الغاز تسليم، سبتمبر/ أيلول، جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 60.1 سنت، أو 6.9%، لتسجل عند التسوية 9.329 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو أعلى مستوى إغلاق، منذ أوائل أغسطس/ آب 2008.

والعقود الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 150% حتى الآن هذا العام، إذ إن أسعارًا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خاصة منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط.

ويجري تداول الغاز حول 66 دولارًا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند مستوى قياسي يبلغ 57 دولارًا في آسيا.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار النصف الأول من 2022، لكن أيًا كان ارتفاع الأسعار العالمية للغاز فإنها لا يمكنها تصدير أي كميات إضافية من الغاز المسال لأن المصانع في البلاد تعمل بالفعل بطاقتها الكاملة.