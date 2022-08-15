تراجع أسعار النفط بعد إعلان "أرامكو" استعدادها لزيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة ”أرامكو“ السعودية، أكبر مصدر في العالم، إن‭‭‭‭ ‬‬‬‬الشركة مستعدة لزيادة الإنتاج وذلك في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لـ“خام برنت“ 27 سنتا أو 0.3% إلى 97.88 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ00:34 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاض بنسبة 1.5% يوم الجمعة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.87 دولار للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.2% بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، للصحفيين أمس الأحد، إن ”الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك“.

وأضاف الناصر ”نحن واثقون بقدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليونا في أي وقت تدعو فيه الحاجة إلى ذلك أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا“.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.

وقال مسؤول في ميناء ”لويزيانا“، إن المنتجين تحركوا لإعادة تنشيط بعض الإنتاج المتوقف بعد اكتمال الإصلاحات في وقت متأخر من يوم الجمعة.