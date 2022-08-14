4 تطبيقات منزلية مفيدة لتخفيض استخدام الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية‎‎

انتشر استخدام الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء حول العالم، وانخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية، بسبب التطورات التقنية التي لحقت بها، ولكنها لا تزال خارج القدرة الشرائية لبعض المستخدمين.

وتفيد الطاقة الشمسية في توفير ثمن الكهرباء على المدى الطويل، لكن التكلفة المباشرة لشرائها وتركيبها كبيرة.

وتوجد طرق بديلة أقل تكلفة للاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة في بعض الوظائف اليومية المختلفة؛ وفقا لموقع ”سي نت“.

الأضواء الشمسية الخارجية

تتوفر في السوق خيارات عديدة لأضواء محمولة أو يمكن تثبيتها في المنزل وتعمل على ضوء الشمس.

ويجب أن تبقى خارج المنزل لتستطيع شحن بطاريتها من طاقة الشمس وإنارة المكان حولها في الليل، ويمكن استخدامها في إنارة حديقة المنزل أو الشرفة، أو يمكن حتى استخدامها للزينة.

وتكون هذه الأضواء مزودة بألواح شمسية صغيرة تشحنها بالكهرباء، ولا تتجاوز تكلفتها 40 دولارا.

ويمكن أيضا استخدام نظام إضاءة أمني حساس للحركة يعتمد على الطاقة الشمسية، ويبلغ ثمن ضوءين منها 22 دولارا.

شواحن الأجهزة الإلكترونية

يمكن الانتهاء من مشكلة فراغ الأجهزة من الشحن بواسطة مخازن الطاقة التي تعتمد على طاقة الشمس لتوليد الكهرباء.

ويبلغ ثمن مخزن الطاقة الشمسية المحمول 15 دولارا، ويسمح بشحن الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

وفي حين تشحن الأجهزة بسرعة أبطأ من مقابس الكهرباء الجدارية العادية، فإن شحن مخزن الطاقة الشمسية في النهار واستخدامه في الليل لشحن الهاتف يلغي الحاجة للشحن السريع.

ومن الأفضل شراء مخزن للطاقة الشمسية يمكنه شحن الأجهزة في الوقت نفسه مع شحن بطارية المخزن بواسطة الألواح الشمسية.

ويجب معرفة عدد الأجهزة التي يستطيع شحنها مع بعضها، وما إذا كان يسمح بحماية الأجهزة من الشحن الزائد.

ألواح تشغيل الأجهزة المنزلية

يمكن استخدام الألواح الشمسية الصغيرة لتشغيل أجهزة مثل آلة صناعة القهوة والمراوح والحواسيب المحمولة.

ويمكن استخدام محطة الطاقة المحمولة والقابلة للشحن بواسطة الألواح الشمسية في أي مكان نحتاجها فيه بعيدا عن مقابس الكهرباء.

وتزداد أعداد هذه التقنيات في السوق مع الوقت، وتدعى بالمولدات الشمسية، ويمكنها مثلا تشغيل حاسوب محمول لساعتين، وشحن الهاتف 16 مرة، أو تشغيل مصباح لمدة 29 ساعة.

وتبلغ كلفة البطارية مع الألواح الشمسية الصغيرة حوالي 320 دولارا.

سخان مياه شمسي

يستخدم سخان المياه التقليدي كهرباء بقيمة 440 دولارا في السنة، ويمكن توفير هذا المبلغ باستخدام طاقة الشمس.

وتتراوح أسعار سخانات المياه البديلة بين 250 و1200 دولار، ويمكن تمييز ثلاثة أنواع مختلفة منها.

وتعمل جميعها على تسخين المياه بواسطة حرارة الشمس، وتخزينها إلى حين الحاجة، وتُثبت عادة على السقف لزيادة تعرضها للشمس.

ويتألف النوع الأول وهو الأقدم بينها، من خزانات أو أنابيب سوداء كبيرة تجمع أشعة الشمس لتسخين المياه داخلها، وتتميز في أنها سهلة التركيب.

أما النوع الثاني فيجمع حرارة الشمس بواسطة صحن ينقل الحرارة إلى أنابيب نحاسية تحتوي على المياه بداخلها.

ويتميز النوع الثالث بأعلى كفاءة في تسخين الماء، من خلال تمرير أنابيب معدنية أو زجاجية مملوءة بالماء أو سائل لنقل الحرارة، داخل أنابيب زجاجية أكبر منها.

ويكون التسخين فيها سريعا جدا ولا يحتاج إلى درجة حرارة خارجية عالية.

ويمكن لسخانات الحرارة الشمسية بشكل عام أن تكون مكلفة وتحتاج لتثبيت احترافي من قبل متخصص، ويبلغ سعرها حوالي 1310 دولارات.