ارتفاع أرباح أرامكو السعودية نتيجة زيادة الأسعار وهوامش التكرير

أعلنت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الأحد عن زيادة بنسبة 90 % في أرباح الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والكميات المبيعة، وهوامش أرباح التكرير.

وارتفع صافي أرباح أرامكو إلى 181.64 مليار ريال (48.39 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 حزيران / يونيو من 95.47 مليار ريال قبل عام.

وتوقع المحللون ربحا صافيا قدره 46.2 مليار دولار، وفقا لمتوسط تقدير 15 محللا.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثاني، تماشيا مع أهدافها، وستدفع في الربع الثالث.