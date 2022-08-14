شبكة دعارة

محمد زاهد

مطلقات أثرياء

مناشدة فتاة

أنهار أوروبا

مطعم للفقراء

قعيد المجد

مقتل امرأة
أظهر المزيد

اقتصاد

ارتفاع أرباح أرامكو السعودية نتيجة زيادة الأسعار وهوامش التكرير
تاريخ النشر: 14 أغسطس 2022 6:48 GMT
تاريخ التحديث: 14 أغسطس 2022 6:55 GMT

ارتفاع أرباح أرامكو السعودية نتيجة زيادة الأسعار وهوامش التكرير

أعلنت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الأحد عن زيادة بنسبة 90 % في أرباح الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والكميات

+A -A
المصدر: رويترز

أعلنت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الأحد عن زيادة بنسبة 90 % في أرباح الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والكميات المبيعة، وهوامش أرباح التكرير.

وارتفع صافي أرباح أرامكو إلى 181.64 مليار ريال (48.39 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 حزيران / يونيو من 95.47 مليار ريال قبل عام.

وتوقع المحللون ربحا صافيا قدره 46.2 مليار دولار، وفقا لمتوسط تقدير 15 محللا.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثاني، تماشيا مع أهدافها، وستدفع في الربع الثالث.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play