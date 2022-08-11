نجيب ميقاتي: العراق سيزود لبنان بالوقود لعام آخر

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن الحكومة العراقية وافقت على مواصلة تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود لعام آخر، وفقا لما نقلت وكالة ”رويترز“.

وقال المكتب إن العراق ”مدد الاتفاق الحالي بالشروط نفسها“.

ووقع العراق، العام الماضي، اتفاقا مع لبنان لبيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وفقد لبنان احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.

ويُعاني لبنان من أزمة محروقات بسبب عدم فتح الاعتمادات بالدولار من قبل مصرف لبنان لكي يتم استيراد النفط؛ ما أدى إلى تراجع التغذية بالكهرباء بنسبة تصل إلى 80% على الأراضي اللبنانية كافة بما فيها العاصمة بيروت، ويقف اللبنانيون لساعات في انتظار أن يزودوا مركباتهم بالقليل من الوقود، وتتجه المحطات إلى الإقفال قريبا بعد أن وصل المخزون إلى أدنى مستوياته.

كما يعاني لبنان انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقرار البلاد.