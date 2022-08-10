النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف تدفقات خط "دروجبا"

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط توقعات باستئناف التدفقات عبر خط أنابيب دروجبا قريبًا، ومخاوف حيال الطلب قبل صدور مؤشرات رئيسة بخصوصه.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا أو 0.76% إلى 95.58 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0928 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا أو 0.71% إلى 89.86 دولار.

وكانت عقود الخامين هبطت بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وقالت مجموعة ”إم.أو.إل“ المجرية للطاقة إن تدفق النفط إلى وسط أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا سيستأنف بعد فترة وجيزة بعدما حولت المجموعة رسوم العبور عن استخدام القسم الأوكراني من الخط.

ويعد دروجبا أطول وأكبر خط أنابيب في العالم.

وقال محللون إن مخاوف الطلب أثرت أيضًا على الأسعار.

وقال ستيفن برينوك المحلل في ”بي.في.إم“، إن ”المخاوف من تقويض الطلب نتيجة لركود هي المحرك الأكبر للأسعار في الوقت الحالي والسبب الرئيس وراء تداول خام برنت دون 100 دولار للبرميل“.

وسيجري التدقيق في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره في الساعة الـ1230 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، سعيًا لإرشادات بشأن مدى حدة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية نحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس/ آب، وذلك وفقًا لمصادر بالسوق نقلًا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي.

وكان محللون، استُطلِعت آراؤهم، توقعوا ارتفاع مخزونات الخام نحو 100 ألف برميل، ومن المقرر صدور بيانات حكومية رسمية في وقت لاحق اليوم.