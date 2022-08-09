إيطاليا: مستعدون لمواجهة الشتاء بكميات أقل من الغاز الروسي

قال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينجولاني اليوم الثلاثاء إن إيطاليا في وضع أفضل من دول أخرى بينما يقترب الشتاء، بعد أن أبرمت اتفاقات مع دول منتجة للغاز الطبيعي في أفريقيا وزادت بشكل كبير مخزوناتها من الغاز.

وقال روبرتو سينجولاني، في مقابلة تلفزيونية إن ”خزانات الغاز في إيطاليا مملوءة بنسبة 75% وتتجه للوصول إلى مستوى 90% الذي تستهدفه البلاد قبيل الشتاء“.

وأضاف أنه بموجب اتفاقية توصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز الماضي، ستخفض إيطاليا استخدام الغاز بمقدار 5 مليارات متر مكعب هذا العام.

وحصلت إيطاليا على 40% من مجمل وارداتها من الغاز العام الماضي من روسيا، وتسعى جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021، بحسب بيانات من ”رفينتيف إيكون“.

وأضافت الوكالة الحكومية أن ”الصادرات في منتصف يوليو/ تموز 2022 تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى في حوالي 40 عاما“.