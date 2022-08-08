الجزائر تبدي استعدادها لزيادة إمدادات الغاز إلى تونس

أعربت الجزائر الإثنين، عن استعدادها لزيادة إمدادات الغاز المصدرة إلى تونس، في تطور يأتي بعد جدل أثير حول أزمة كهرباء محتملة في تونس جراء ما قال نقابيون تونسيون إنه رفض جزائري لزيادة الإمدادات.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز الجزائري المملوك للدولة، مراد عجال، أنّ الجزائر مستعدة لرفع كميات الكهرباء المصدّرة نحو تونس في حالة زيادة الطلب عليها.

وأضاف عجال في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية على هامش جلسة عمل رفقة إطارات سونلغاز والسلطات المحلية في ولاية البيض، أنّ ”الجزائر التي تصدّر يومياً أزيد من 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية نحو تونس الشقيقة مستعدة للرفع من كميات الكهرباء المصدرة في حالة زيادة الطلب عليها“.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر التي انتهت بإعلان نظيره عبد المجيد تبون عن فتح الحدود البرية بعد إغلاق دام لأكثر من سنتين وسط تأويلات واسعة النطاق بشأنها.

كما تأتي بعد تحذيرات في تونس من أزمة كهرباء بسبب ما قال نقابيون إنه رفض جزائري لزيادة إمدادات الغاز لتونس وسط زيادة الطلب على الغاز الجزائري في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسبق للكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز في تونس عبد القادر الجلاصي، أن قال إن بلاده على مشارف أزمة كبرى في قطاع الكهرباء، وإن بعض الأحياء قد تشهد انقطاعات خلال هذه الضائقة.

وأضاف الجلاصي في تصريحات أوردتها إذاعة ”جوهرة أف أم“ أن ”الأمر كان متوقعا منذ السابق، لكن لم تكن هناك أي إجراءات موازية لتفادي هذه الأزمة“، موضحا أن ”تونس تعتمد على 99 بالمئة في إنتاج الكهرباء من الغاز، 38 بالمائة منه إنتاج وطني والباقي متأت من الجزائر“.