أنباء عن حرق روسيا فائض الغاز بعد خفض الإمدادات إلى أوروبا

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية لنظام مراقبة الحرائق التابع لوكالة ناسا تركيزا للحرائق في محطة ضغط بورتوفايا التي تديرها شركة غازبروم الروسية، بالقرب من الحدود مع فنلندا.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية أن شهود عيان رصدوا ألسنة اللهب في محطة بورتوفايا بالقرب من الحدود مع فنلندا، منذ 17 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بعد الإعلان عن تخفيض إمدادات الغاز.

وقال موقع راديو ”Yle“ الفنلندي إن روسيا تحرق فائض الغاز الذي لم يتم تصديره إلى ألمانيا بعد انقطاع الإمداد عبر خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم“.

وفي بداية يونيو/ حزيران الماضي، خفضت روسيا لأول مرة تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا إلى 60% عبر ”نورد ستريم“ بزعم تنفيذ مهام الصيانة.

وتم تخفيض تدفق الغاز إلى 40% ثم 20%، فيما تأجل تشغيل المحطة بكامل طاقتها في عدة مناسبات بزعم أن التوربينات اللازمة لإعادة تنشيط المنشأة تم حظرها في كندا؛ بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.

