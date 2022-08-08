ليبيا.. أهالي "أوباري" يعلنون بدء إجراءات إغلاق حقول نفطية

أعلن عدد من أهالي مدينة ”أوباري“ جنوب ليبيا، بدء إجراءات غلق الحقول النفطية احتجاجا على تردي الخدمات والظروف التي أدت إلى مأساة انفجار صهريج النفط في بلدة ”بنت بية“ قبل أيام.

وألقى متحدث باسم الأهالي بيانا مصورا جاء فيه، أنه بعد ”انتهاء المهلة الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، نعلن بدء الإجراءات لغلق الحقول النفطية“.

وأضاف البيان: ”تم الاتفاق على دعوة ممثلي الجهات الداعمة للبيان وأهالي فزان للحضور وبشكل عاجل وفوري، يوم غد الثلاثاء، وبدء الإجراءات لغلق الحقول النفطية“.

وكان منسق حراك فزان في ليبيا السالك نينو، أعلن الأربعاء الماضي، عن توجه أهالي جنوب البلاد إلى إغلاق كل الحقول النفطية في المنطقة ومنها، ”الشرارة“، و“الفيل“، حتى تلبية كافة مطالب أهالي فزان.

وأكد نينو في بيان أن ”إغلاق الحقول سيتم بعد أيام من الآن، ولن تفتح إلا بعد نيل أهالي فزان حقوقهم كاملة“.

واعتبر أن ”من أبرز أسباب كارثة انفجار صهريج الوقود في بلدة بنت بية الواقعة بوادي الحياة، هو النقص الحاد في الوقود في مناطق الجنوب“.

وبين أن ”الوقود يباع في الجنوب منذ نحو 8 سنوات، بمبالغ تتجاوز نصف مرتب المواطن شهريا، إذ بلغ سعر الـ20 لترا نحو 100 دينار ليبي“.

وأدى انفجار صهريج الوقود، الأسبوع الماضي، إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 130 آخرين.