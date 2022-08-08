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اقتصاد

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من حدوث ركود وبطء انتعاش واردات الصين
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2022 1:32 GMT
تاريخ التحديث: 08 أغسطس 2022 1:32 GMT

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من حدوث ركود وبطء انتعاش واردات الصين

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر بعد أن ألحق الركود ضررا بآفاق الطلب وأشارت بيانات إلى انتعاش بطيء في واردات الصين من

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المصدر: رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر بعد أن ألحق الركود ضررا بآفاق الطلب وأشارت بيانات إلى انتعاش بطيء في واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 94.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش.

وسجلت أسعار أقرب شهر للتعاقد أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط الأسبوع الماضي متراجعة 13.7 في المئة ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل نيسان 2020.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.34 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتا، أو 0.8 في المئة مواصلا الخسائر بعد انخفاضه9.7 في المئة الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو تموز، ارتفاعا من أدنى مستوى منذ أربع سنوات في يونيو حزيران ولكنها لا تزال أقل 9.5 في المئة عن مستواها قبل عام.

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