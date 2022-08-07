إسرائيل ستدخل الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة بعد سريان التهدئة

أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الأحد، أنه سيتم استئناف إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة المتوقفة عن العمل في قطاع غزة، يوم الإثنين، بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ.

ونقل موقع ”والا“ العبري، عن مصدر أمني، قوله، إنه ”من المتوقع أن تدخل يوم الإثنين، 30 شاحنة محملة بالوقود إلى قطاع غزة رهنا بالوضع الأمني“.

بينما أكدت إذاعة ”كان“ العبرية، أنها ”ستتم العودة إلى الحياة الطبيعية الإثنين، إلى ما قبل التصعيد، حيث ستعود إسرائيل لفتح المعابر الحدودية مع القطاع مجددا“.

وتطرقت وسائل الإعلام العبرية إلى الحادثة بالقول إن ”إعلان الجهاد موافقتهم على وقف إطلاق النار مقابل وعود مصرية استسلام غير مشروط منها“.

وأضافت الإذاعة العبرية، أن ”هذه الجولة الأكثر نجاحا من وجهة إسرائيل“.

وأعلنت القناة ”13“ العبرية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وإسرائيل بوساطة مصرية، عند الساعة 11.30 من مساء الأحد بتوقيت القدس.

وبعد تقييم للوضع، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه لم يعد مطلوبا من المستوطنين الذين يعيشون في غلاف غزة البقاء في الملاجئ.

يشار إلى أن سلطة الطاقة في غزة أعلنت أمس السبت، توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بسبب عدم التمكن من توريد الوقود إليها نتيجة المنع الإسرائيلي.