مشاهد صادمة.. احتدام حريق في ميناء لتخزين النفط بكوبا (فيديو وصور)

استمر احتدام حريق ضخم لليوم الثاني يوم السبت بالقرب من ميناء الناقلات العملاقة الكوبي في ماتانزاس في الوقت الذي أرسلت فيه المكسيك وفنزويلا فرقا للمساعدة في مكافحة الحريق كما قبلت كوبا عرضا أمريكيا بتقديم ”مشورة فنية“ لم يتم كشف النقاب عنها.

وكانت صاعقة برق قد أصابت مساء الجمعة أحد ثمانية صهاريج تخزين في المنشأة الواقعة على بعد 60 ميلا شرقي هافانا. ووصلت الحرارة المنبعثة من الحريق إلى صهريج ثان يوم السبت وحركت الرياح ألسنة اللهب بشكل خطير قرب صهريج ثالث.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانيل على تويتر ”نبدي امتناننا العميق لحكومات المكسيك وفنزويلا وروسيا وتشيلي … التي قدمت على الفور مساعدات مادية في مواجهة هذا الوضع المعقد.

”ونقدر أيضا عرض المشورة الفنية المقدم من الولايات المتحدة“.

وقالت السلطات الكوبية إن ما لا يقل عن 121 شخصا أصيبوا في الانفجار الثاني من بينهم 36 لا يزالون في المستشفى وخمسة في حالة حرجة. وأدرج شخص واحد في عداد القتلى و 17 من رجال الإطفاء في عداد المفقودين. وتم إجلاء أكثر من 1000 مدني من المنطقة.

وزار دياز-كانيل الموقع في منتصف الليل تقريبا ثم عاد لقضاء يوم السبت في تنسيق مواجهة الحريق مع بث التلفزيون الحكومي تغطية مباشرة للكارثة.

وتعاني كوبا من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي ونقص في الوقود، ومن المرجح أن يؤدي فقدان الوقود ومنشآت التخزين إلى تفاقم الوضع.