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اقتصاد

الآلاف يتوافدون إلى محطات الوقود في بنغلاديش قبيل تطبيق قرار رفع الأسعار
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2022 11:29 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 12:35 GMT

الآلاف يتوافدون إلى محطات الوقود في بنغلاديش قبيل تطبيق قرار رفع الأسعار

توافد آلاف المواطنين في بنغلاديش، السبت، إلى محطات الوقود قبل ساعات من دخول قرار رفع أسعار المحروقات بشكل كبير حيز التنفيذ. وأعلنت حكومة بنغلاديش، الجمعة، رفع

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المصدر: أ ف ب

توافد آلاف المواطنين في بنغلاديش، السبت، إلى محطات الوقود قبل ساعات من دخول قرار رفع أسعار المحروقات بشكل كبير حيز التنفيذ.

وأعلنت حكومة بنغلاديش، الجمعة، رفع سعر البنزين بـ51,7% وكذلك الديزل بـ42,5%، على أن يبدأ تطبيق القرار، الأحد، عند منتصف الليل.

وأغلقت العديد من المحطات أبوابها؛ إثر توافد كبير للمواطنين، واندلعت احتجاجات واسعة في البلاد.

وعمد بعض الموزعين في سلهيت، شمال شرق البلاد، إلى رفع الأسعار فورا بعد إعلان قرار الحكومة، على ما أفاد قائد الشرطة مد. نيشارول عارف لوكالة فرانس برس، كما أكد أن ”أشخاصا تجمعوا وتظاهروا أمام كل محطات بيع الوقود في المدينة“.

ونظّمت تظاهرات في مدن عديدة في بنغلاديش.

وأكد وزير الطاقة نصر حميد أن قرار رفع الأسعار جاء إثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير: ”تقرر رفع الأسعار بناء على الوضع الدولي. سيعاد النظر في القرار حال عودة الوضع (دوليا) إلى طبيعته“.

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