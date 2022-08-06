توقف عمل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم السبت، توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، بسبب عدم دخول شاحنات الوقود اللازمة لتشغيلها من إسرائيل منذ أيام.

جاء ذلك بحسب بيان للسلطة نقلته وكالة ”الرأي“ الإخبارية التابعة لهيئة العمل الحكومي التي تديرها ”حماس“ في غزة.

وقال البيان إن ”ما يتوافر من الطاقة في غزة يصل لحوالي 120 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي تحتاج فيه غزة يوميًا في فصل الصيف إلى ما يزيد على 500 ميغاواط“.

وأضاف: ”بعد توقف المحطة عن العمل، سيصل جدول توزيع الكهرباء على المنازل في قطاع غزة لحوالي 4 ساعات وصل فقط، مقابل 12 ساعة فصل للتيار الكهربائي“.

ويأتي هذا التوقف في المحطة، بعد أيام من التحذيرات التي أطلقتها سلطة الطاقة، حيث حذرت في بيانات سابقة من استمرار عدم دخول السولار لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وقالت في بيان سابق، إنه ”في حال لم يتم إدخال السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد خلال الأيام المقبلة، سيتم إيقاف عمل المحطة“.

ويعيش قطاع غزة، أزمة انقطاع التيار الكهربائي، منذ العام 2006، وذلك بعدما قصفت الطائرات الحربية محطة التوليد الوحيدة في القطاع، الأمر الذي أدى إلى نقص الإمدادات اللازمة للمحطة.

ويحصل الجانب الفلسطيني على حوالي 120 ميغا واط من الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، بينما تقوم محطة التوليد بتوفير ما قيمته حوالي 60 ميغا واط، أما الاحتياجات الفعلية لسكان لغزة من الكهرباء فتتراوح ما بين 500-550 ميغا واط.

من جانب آخر، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أن القطاع الصحي في غزة يواجه نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية.

وحذّر أبو سلمية في تصريحات مقتضبة، من تأثير انقطاع الكهرباء المستمر على عمل المستشفيات في القطاع.

وتواصل إسرائيل، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد حالة الاستنفار التي أعلنتها في مناطق غلاف غزة.