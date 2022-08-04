أمين عام "أوبك": يجب السير على "خط رفيع" لكي لا نستهلك احتياطات النفط

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم الخميس، إن على المنظمة أن تسير على ”خط رفيع“ لكي لا تستهلك جميع احتياطات النفط.

وعلّق الغيص على قرار تحالف ”أوبك+“ يوم أمس الأربعاء، زيادة إنتاج النفط لشهر سبتمبر أيلول بواقع 100 ألف برميل يوميًا، قائلًا إن الهدف هو ”التباحث في مدى استجابة السوق“.

وأضاف أن المنظمة ليست في منافسة مع روسيا وأن ”السوق يستوعب الجميع“.

ويوم أمس الأربعاء، اتفق وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بـ“أوبك+“، على زيادة صغيرة في المستوى المستهدف لإنتاج المجموعة تعادل حوالي 0.1% من الطلب العالمي على النفط.

وعندما قرر تحالف ”أوبك+“ أمس الأربعاء، رفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط، كسر أحد القواعد بإشارة نادرة إلى فائض الطاقة الإنتاجية للمجموعة.

وفي وقت مُبكر من اليوم الخميس، نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“، أن السعودية والإمارات على استعداد لتقديم ”زيادة كبيرة“ في إنتاج النفط إذا واجه العالم أزمة إمدادات حادة هذا الشتاء.

وقالت ثلاثة مصادر، تحدثت لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن السعودية والإمارات يمكنهما ضخ كميات ”أكثر بكثير“ لكنهما ستفعلان ذلك فقط إذا تفاقمت أزمة الإمدادات.

وذكر أحد المصادر أنه ”مع احتمال عدم توفر غاز في أوروبا هذا الشتاء، ومع احتمال فرض سقف لسعر مبيعات النفط الروسي في العام الجديد، فلا يمكن أن نضخ كل برميل نفط في السوق في الوقت الراهن“.

ولم تحدد المصادر حجم أي زيادة، لكنها قالت إن السعودية والإمارات وبعض أعضاء أوبك الآخرين يمتلكون ما بين 2.0 و 2.7 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال المصدر: ”الوقت الوحيد الذي يمكننا فيه إثبات أن لدينا طاقة إنتاج فائضة هو عندما يتعلق الأمر بأزمة طويلة الأمد“، مضيفا أن هذا سيحدث عندما ترفع دول أوبك الإنتاج.

وذكرت المصادر أن هذا قد يكون بحلول الشتاء على أقرب تقدير، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الأزمة السياسية والاقتصادية بين روسيا العضو في ”أوبك+“ والغرب.