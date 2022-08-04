رويترز: السعودية والإمارات تدخران طاقة إنتاج النفط الفائضة لأزمة محتملة في الشتاء

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن السعودية والإمارات على استعداد لتقديم ”زيادة كبيرة“ في إنتاج النفط إذا واجه العالم أزمة إمدادات حادة هذا الشتاء.

وقالت ثلاثة مصادر، تحدثت لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن السعودية والإمارات يمكنهما ضخ كميات ”أكثر بكثير“ لكنهما ستفعلان ذلك فقط إذا تفاقمت أزمة الإمدادات.

ويوم أمس الأربعاء اتفق وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بأوبك+، على زيادة صغيرة في المستوي المستهدف لإنتاج المجموعة تعادل حوالي 0.1 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.